Кабмин не поддержал инициативу об упрощенном гражданстве для иностранцев - ополченцев ДНР

Комиссия правительства по законопроектной деятельности посчитала ее избыточной

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об упрощенном получении гражданства РФ иностранцами, которые с 2014 года принимали участие в защите Донбасса, посчитав ее избыточной. Текст проекта отзыва комиссии есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект был разработан и внесен в палату депутатами Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с Сергеем Мироновым в июне этого года. Изменения вносятся в закон "О гражданстве Российской Федерации". Так, предлагается предоставлять в упрощенном порядке гражданство РФ иностранным гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года.

В кабмине напомнили, что процедура выдачи гражданства РФ без учета ряда требований уже определена полномочиями президента РФ и действующим законом "О гражданстве Российской Федерации", в соответствии с которым принят указ президента РФ от 30 сентября 2022 г. "О приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы, членов их семей".

"Таким образом, предлагаемое законопроектом регулирование представляется избыточным", - заключили в кабмине.