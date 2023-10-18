Депутаты Петрозаводска объявили конкурс по избранию главы города

Конкурс пройдет в два этапа

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 октября. /ТАСС/. Депутаты Петрозаводского городского совета объявили конкурс по избранию нового главы города. Его планируют определить среди нескольких кандидатов на сессии 24 ноября, сообщили в группе горсовета в соцсети "ВКонтакте".

"Депутатский корпус принял решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы карельской столицы, - сказано в сообщении. - Нового главу Петрозаводского городского округа из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией, депутаты изберут в ходе тайного голосования на сессии 24 ноября".

Конкурс пройдет в два этапа. С 23 октября по 3 ноября будет организован прием заявок от желающих стать главой карельской столицы. Затем конкурсная комиссия проведет с ними собеседования и определит не менее двух кандидатов. Нового главу Петрозаводска депутаты изберут из их числа в ходе тайного голосования на сессии, которая состоится 24 ноября.

В состав конкурсной комиссии войдут восемь человек. Четырех из них назначает городской совет, а вторую половину - глава Карелии. В состав комиссии от Петросовета большинством голосов утвердили депутатов Галину Васильеву, Павла Петрова и Александра Ханцевича, а также председателя Совета ветеранов Карелии Николая Черненко.

В июне 2023 года Петросовет принял отставку по собственному желанию главы карельской столицы Владимира Любарского. Он отправился на специальную военную операцию в качестве добровольца отряда "Ахмат". Временно исполняющей обязанности главы Петрозаводска стала Инна Колыхматова, занимавшая пост первого заместителя главы городской администрации с марта 2021 года.