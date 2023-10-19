18 октября, 21:12,
обновлено 18 октября, 21:23
Палестино-израильский конфликт

Медведев считает, что любые переговоры на Ближнем Востоке при участии США обречены

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не видит перспектив в переговорах по Ближнему Востоку при участии Вашингтона.

"Любой переговорный процесс на Ближнем Востоке при участии Вашингтона всегда вырождается в фикцию и заведомо обречен", - написал Медведев в статье, опубликованной в "Известиях".

Заместитель председателя Совбеза обратил внимание на то, что "контрольный пакет на переговорах по ближневосточному урегулированию изначально был в руках Вашингтона ввиду союзнических отношений между США и Израилем".

Он также считает, что ни одна администрация США не была заинтересована в окончательном урегулировании на Ближнем Востоке, так как им выгоден взрывоопасный регион.

Медведев отметил, что добиться полноценного урегулирования палестино-израильского конфликта - труднейшая и почти безнадежная миссия, потому что на самом деле мало кто заинтересован в его решении. 

"Совсем не важно, кто сейчас и что говорит. Важно - что делает. Для мирового сообщества и международных организаций главное сегодня - способствовать возобновлению процесса урегулирования на Ближнем Востоке. Миссия труднейшая. Почти безнадежная. В данный момент очевидно, что эта миссия - невыполнима", - подчеркнул он. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАРоссияПалестино-израильский конфликт
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