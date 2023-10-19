19 октября, 02:11

Посол РФ сообщил, что визит президента Венесуэлы в Россию может состояться до нового года

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. AP Photo/ Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© AP Photo/ Matias Delacroix

Дата визита согласовывается по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков лидеров обеих стран, уточнил Сергей Мелик-Багдасаров

КАРАКАС, 19 октября. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию может состояться до нового года. Об этом посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил в среду корреспонденту ТАСС.

Читайте также
Посол РФ назвал эффективным взаимодействие России и Венесуэлы в ООННовак и вице-президент Венесуэлы обсудили подготовку к визиту Мадуро в Россию

"Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию может состояться еще до нового года, дата визита согласовывается в настоящее время по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков президентов обеих стран", - указал посол.

"Повестка переговоров на высшем уровне затронет приоритетные направления двухсторонних отношений", - отметил российский дипломат и сообщил, что "к подписанию готовится пакет документов, который позволит закрепить достигнутый уровень взаимодействия" двух стран. 

Теги:
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация