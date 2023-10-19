Посол РФ сообщил, что визит президента Венесуэлы в Россию может состояться до нового года

Дата визита согласовывается по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков лидеров обеих стран, уточнил Сергей Мелик-Багдасаров

КАРАКАС, 19 октября. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию может состояться до нового года. Об этом посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил в среду корреспонденту ТАСС.

"Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию может состояться еще до нового года, дата визита согласовывается в настоящее время по дипломатическим каналам с учетом рабочих графиков президентов обеих стран", - указал посол.

"Повестка переговоров на высшем уровне затронет приоритетные направления двухсторонних отношений", - отметил российский дипломат и сообщил, что "к подписанию готовится пакет документов, который позволит закрепить достигнутый уровень взаимодействия" двух стран.