Главы МИД РФ и КНДР акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США

Лавров пригласил Цой Сон Хи "посетить с визитом Москву в удобное время"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи в ходе переговоров акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению в регионе.

"Стороны акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям США, ведущим к обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам визита Лаврова в КНДР.

В МИД РФ также отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили "актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая график политических контактов". "Особое внимание было уделено вопросам всесторонней реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч и переговоров глав России и КНДР [Владимира Путина и Ким Чен Ына] 25 апреля 2019 года и 13 сентября 2023 года, перспективам активизации взаимодействия в практических областях с упором на наращивание объемов двустороннего товарооборота по мере преодоления последствий пандемии", - указали в дипведомстве.

Кроме того, главы МИД обменялись мнениями "по ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии". "Подтверждена взаимная приверженность политико-дипломатическому решению имеющихся здесь проблем, готовность прилагать совместные усилия для снижения напряженности в регионе", - подчеркнули в министерстве.

В МИД РФ констатировали, что Лавров пригласил Цой Сон Хи "посетить с визитом Москву в удобное время". "По итогам переговоров подписан план межмидовских обменов между Россией и КНДР на 2024-2025 годы", - заключили в ведомстве.

18-19 октября глава МИД РФ посетил Пхеньян с официальным визитом, приуроченным к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Лавров был принят председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.