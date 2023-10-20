Постпредство РФ заявило о полномасштабной информационной кампании против России

Советник постпредства при ООН Федор Стржижовский пояснил, что суть информационной атаки заключается в бескомпромиссном навязывании мировому сообществу прозападной интерпретации происходящих событий и в тоталитарном подавлении любых источников информации

ООН, 20 октября. /ТАСС/. Россия еще задолго до эскалации ситуации вокруг Украины столкнулась с развязанной против нее полномасштабной информационной кампанией. Об этом заявил в четверг представитель РФ, советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

"Против моей страны, причем еще задолго до перехода украинского кризиса в горячую фазу, развязана полномасштабная комплексная информационная кампания. К сожалению, этот факт нашел подтверждение в ряде выступлений некоторых западных и примкнувших к ним делегаций, - сказал он на заседании Четвертого комитета 78-сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В очередной раз призываем все эти делегации, включая делегацию Украины, участвовать в дискуссии по теме, а не превращать любое публичное выступление в площадку для презентации дезинформации и своих политических взглядов, за которыми хорошо видны "нити" ваших "кукловодов".

Российский дипломат указал, что "суть информационной атаки на Россию, с одной стороны, заключается в бескомпромиссном навязывании мировому сообществу исключительно однобокой, прозападной интерпретации происходящих в мире событий, а с другой, - в тоталитарном подавлении любых источников информации, альтернативной неолиберальному мейнстриму". "Жертвой таких репрессий в первую очередь пали российские СМИ в странах Запада, ощутившие на себе всю лицемерную подноготную "продвинутых демократий" в их западной версии", - отметил он.

Стржижовский также констатировал, что Запад "продолжает политику тотального подавления в своем информационном пространстве любых источников альтернативной информации". "Очередным вопиющим случаем стало беспардонное выдворение из Республики Кипр корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка. Этому предшествовала организованная спецслужбами операция по оказанию психологического давления на российского журналиста и его семью, завершившаяся жестоким избиением представителя СМИ", - напомнил он.

Помимо этого, российский дипломат указал на многочисленные случаи подавления Западом инакомыслия, которые осуществляются "под лживыми предлогами заботы об информационной безопасности и борьбе с "дезинформацией". В частности, напомнил Стржижовский, в ЕС было приостановлено действие лицензий RT Balkan, Oriental Review, "Царьград", "Катехон" и New Eastern Outlook, а также "значительно расширен список "неугодных" журналистов, военкоров и руководителей российских СМИ", в Латвии с 2026 года общественным СМИ запрещено вещание на русском языке. "Само наличие подобных инцидентов лишает тех, на ком лежит за них ответственность, какого-либо права выступать в качестве менторов и, что называется, учить других жизни. А всему международному сообществу и мировым институтам, в первую очередь ООН, необходимо дать подобным эпизодам недвусмысленную и четкую оценку", - резюмировал он.