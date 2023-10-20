Медведев заявил, что мир, ведомый США, катится в глубочайшую пропасть

Зампред Совбеза РФ отметил, что принимаемые решения "свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. США ведут мир к глубочайшей пропасти, а их решения свидетельствуют о болезни всего общества и утрате остатков совести, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть. Принимаются решения, которые явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести. Решения значимые и мелкие, но явно кричащие о болезни всего общества", - написал он в своем Telegram-канале.

Замглавы СБ привел несколько конкретных примеров, свидетельствующих "об ускоренном гниении самой ткани западного общества". В частности, он обратил внимание, что президент США Джо Байден назвал "разумной инвестицией" деньги, которые должны быть истрачены на смерть других людей вдали от США. Речь идет о приобретении дополнительного оружия на десятки миллиардов долларов для Украины и Израиля.

"Инвестиции в смерть ненужных людей - это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий", - констатировал Медведев.

Отдельно он указал на то, как министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен "ничтоже сумняшеся осуждает известного футболиста за посты в поддержку Палестины". Ранее французский футболист Карим Бензема выразил соболезнования в связи с гибелью жителей сектора Газа от "несправедливых бомбардировок, которые не щадят ни женщин, ни детей".

"Выход за буйки идеологического тренда уже прямо наказуем на Западе. Выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам - нет. Их не должно быть жалко. Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики - просто расходный материал", - прокомментировал ситуацию замглавы Совета безопасности России. По его мнению, результат этого очевиден. "Интифада будет вечно. А количество поставленного оружия рано или поздно перейдет в качество. Осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные и объемно-детонирующие заряды превратятся в заряды ядерные", - предупредил он.