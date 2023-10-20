Лавров заявил о стремлении Запада очернить историю России

На таком фоне особенно важна работа по упрочению связей времен и преемственности поколений, сказал министр иностранных дел РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Коллективный Запад сегодня пытается исказить и очернить историю России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии выставки "Непобедимый адмирал - непобедимая Россия: святой праведный воин Федор Ушаков".

"Федор Федорович единственный из российских военачальников причислен Русской православной церковью к лику святых. Наше министерство продолжит делать все необходимое в интересах сбережения памяти о Федоре Ушакове, - сказал он. - Такая работа способствует упрочению связей времен, преемственности поколений, что тем более важно сегодня, когда коллективный Запад пытается исказить, очернить историю нашего государства".

Лавров отметил, что Ушаков навсегда вошел в историю как выдающийся флотоводец, "явивший собой яркий пример самоотверженного служения Отечеству". "Федор Ушаков, величайший флотоводец России, без преувеличения является символом славы и победоносных традиций отечественного Военно-морского флота", - указал министр.

По словам главы МИД, вклад Ушакова в военно-морскую науку трудно переоценить: он за несколько лет до британского флотоводца Горацио Нельсона на практике стал применять новую тактику в боях парусного флота. "Не потерпел ни единого поражения, не потерял ни единого корабля, ни один из его подчиненных не оказался в плену", - обратил внимание Лавров.

На выставке представлена икона Федора Ушакова, переданная Министерству иностранных дел России председателем Императорского православного палестинского общества Сергеем Степашиным.