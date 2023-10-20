Лавров: РФ дератификацией договора о ядерных испытаниях "отзеркаливает" ситуацию с США

По словам главы МИД РФ, Москва не планирует менять свое отношение к тем действиям, которые предусмотрены договором

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия отзывом ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) лишь "отзеркаливает" ситуацию с данным документом в США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Мы не планируем менять свое отношение к тем действиям, которые предусмотрены указанным договором. И отзываем ратификацию исключительно потому, что США уже мурыжат свою ратификацию долгие годы и не собираются этого явно делать", - сказал министр.

"Мы хотели просто отзеркалить эту ситуацию, что мы и сделали", - заключил Лавров. В ответ на вопрос, могут ли такие действия "отрезвить американцев", глава МИД РФ заметил: "Я не знаю, как выглядит трезвый американец в политическом плане".