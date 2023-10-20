Лавров обвинил Европу в неоколониальном мышлении в отношении России

Глава МИД РФ ответил на вопрос о цинизме Европы, которая вводит все больше санкций против РФ, но остается ее вторым по объему торгово-экономическим партнером

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал неоколониальным мышлением Запада его санкции против России и одновременное продолжение экономической деятельности с ней.

"Это чисто по-европейски. Это можно назвать цинизмом, я бы это назвал неоколониальным мышлением, которое появляется везде и всюду", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1". Таким образом он ответил на вопрос о цинизме Европы, которая вводит все больше санкций против РФ, но остается ее вторым по объему торгово-экономическим партнером. "Мы так решили, мы так захотели, нам так можно, а вам нельзя", - описал поведение Запада Лавров.

"Пусть сами расхлебывают свои проблемы", - заметил глава МИД РФ.