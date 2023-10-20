Сумма претензий по водной блокаде Крыма может вырасти на 1-1,5 трлн рублей

В Арбитражном суде Республики Крым зарегистрировано два иска

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Общая сумма претензий к Украине из-за водной блокады Крыма может вырасти еще на 1-1,5 трлн рублей за счет иска об ущербе предприятиям полуострова, сообщил журналистам первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.

Сейчас в Арбитражном суде Республики Крым зарегистрировано два иска - об ущербе региональному бюджету на 152,6 млрд рублей и компенсации морального вреда жителям на общую сумму 3,066 трлн рублей.

"3 трлн 66 млрд рублей <…> - пока предварительно такая сумма в иске от Общественной палаты в Верховный суд Республики Крым. <…> Потом сумма, конечно, увеличится: будет сумма от промышленных предприятий, сумма от предприятий аграрного комплекса и так далее. Возможно, мы предполагаем, что еще выйдем на 1-1,5 трлн [рублей] дополнительно, работаем в этом направлении", - сказал Фикс.

Он добавил, что очередное заседание Арбитражного суда Республики Крым, который рассматривает иск об ущербе региональному бюджету, пройдет 25 октября. Параллельно идет работа над исками по другим блокадам Крыма, в частности, по энергетической, сумма иска по ним пока не определена. "Была энергетическая блокада, был закуплен и проложен подводный кабель с Тамани в Крым, была построена целая система линий передачи электроэнергии до Джанкоя, в совершенно новом направлении. Плюс финансовые затраты, связанные с транзитом электроэнергии. Сколько предприятий и граждан пострадали, сколько было приобретено генераторов - по каждой позиции нужно собрать материалы. Когда эти материалы будут собраны, тогда можно будет говорить о приблизительной цифре", - пояснил Фикс.

Арбитражный суд Крыма 3 июля зарегистрировал иск об ущербе бюджету региона от водной блокады. Ответчиками выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. 13 сентября суд постановил рассматривать иск в закрытом режиме из-за стратегических сведений о Северо-Крымском канале.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение дамбы, что привело к обмелению Северо-Крымского канала.