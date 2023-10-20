Россия работает над нормативами общей климатической повестки со странами Африки

По словам специального представителя президента РФ по вопросам климата Руслана Эдельгериева, "контакты есть, взаимодействие есть и взаимопонимании есть"

ВОЛГОГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Россия ведет совместную со странами Африканского континента работу над нормативной базой по климатическим проектам. Об этом ТАСС в кулуарах научно-практической конференции в Волгограде сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия - Африка сообщил, что Россия и страны Африки планируют учредить новый постоянный механизм по вопросам безопасности и наиболее острым темам, в том числе изменению климата.

"Идем к тому, чтобы было взаимное признание результатов климатических проектов [России и стран Африканского континента], чтобы были гармоничные подходы в вопросах валидации, верификации - пока работаем в основном над нормативной базой. <…> Контакты есть, взаимодействие есть и взаимопонимании есть", - отметил Эдельгериев.

Собеседник агентства также отметил, что российские ученые разработали новые методики реализации климатических проектов для компаний, которые приняли на себя обязательства по снижению углеродного следа. Речь идет о методологиях, соглашение о разработке которых было подписано в феврале 2023 года между Институтом глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля и "Газпромбанком". Важно, чтобы результаты этих климатических проектов были признаваемы, "чтобы нормативная база была гармонична с внешними игроками, с теми углеродными рынками, которые предоставляют требования", добавил Эдельгериев.

Конференция "Агролесомелиорация и защитное лесоразведение - история и перспективы развития" состоялась в Федеральном научном центре агроэкологии РАН в Волгограде при участии более 500 ученых и представителей научных и образовательных организаций из России, Китая, Монголии, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Белоруссии. Эксперты обсудили проблемы изменений климата, лесовосстановления, плодородия земель и другие темы. В числе наиболее актуальных проблем изменений климата были отмечены опустынивание, засуха, деградация земель.