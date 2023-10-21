СБ ООН 24 октября проведет открытые дебаты по Ближнему Востоку

ООН, 21 октября. /ТАСС/. Открытые дебаты, посвященные событиям на Ближнем Востоке, пройдут в Совете Безопасности (СБ) ООН 24 октября. Об этом заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в разговоре с пользователями социальной сети X (ранее Twitter).

"Во вторник пройдут открытые дебаты в Совете Безопасности по Ближнему Востоку. Это регулярное заседание, его проведение было запланировано заранее. Но теперь, конечно, оно приобрело дополнительную важность", - сказал он.

Дипломат напомнил, что на следующей неделе также должна состояться специальная сессия Генассамблеи ООН по Палестине. Как ранее заявил постпред России при ООН Василий Небензя, поскольку Совбез не смог принять необходимых мер, РФ инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН по защите гражданского населения Палестины "для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта, и путей ее разрешения".