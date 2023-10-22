Посольство РФ поздравило Казахстан с Днем установления дипотношений между странами

Российские дипломаты выразили уверенность в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних союзнических и интеграционных связей

АСТАНА, 22 октября. /ТАСС/. Особый уровень взаимопонимания установился между дружественными народами России и Казахстана, тесно связанными общей историей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ в Казахстане по случаю 31-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между странами.

"22 октября мы вместе с казахстанскими друзьями отмечаем важную дату - День установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. За этот сравнительно небольшой срок была сформирована прочная правовая база наших двусторонних межгосударственных союзнических отношений и интеграционных связей", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что между Россией и Казахстаном поддерживаются неизменно интенсивные политические контакты как в двустороннем формате, так и в рамках сформировавшихся за последние десятилетия на Евразийском пространстве международных организаций и интеграционных структур - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, СВМДА.

"Наши страны вносят весомый вклад в упрочение безопасности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах. Активно развивается наше торгово-экономическое, научно-техническое, культурно-гуманитарное и другие направления сотрудничества, в том числе и на межрегиональном уровне. Все это определяет особый уровень взаимопонимания между двумя дружественными народами, тесно связанными общей историей, многоплановыми контактами, близостью позиций и интересов на международной арене", - пояснили в пресс-службе.

Представители посольства поздравили казахстанцев с очередной годовщиной установления дипломатических отношений между странами и выразили твердую уверенность в дальнейшем развитии и укреплении российско-казахстанских союзнических и интеграционных связей.

22 октября 1992 года был подписан протокол об обмене полномочными представительствами России и Казахстана. С этого момента началась история дипломатических отношений Казахстана и России как дружественных суверенных государств.