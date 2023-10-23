Лавров в Иране обсудит с коллегами в формате "3+3" ситуацию в Закавказье

ТЕГЕРАН, 23 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник прибывает в Тегеран, где примет участие в министерской встрече консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу.

Консультации в формате "3+3" подразумевают участие трех стран Южного Кавказа (Азербайджана, Армении и Грузии), а также трех ближайших соседей этого региона (России, Ирана и Турции). Первое заседание формата прошло 10 декабря 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран, Грузия воздержалась от участия во встрече. Нынешнее же заседание станет первым на уровне глав МИД.

В конце сентября за активизацию работы платформы "3+3" выступили в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси. 10 октября Лавров поговорил по телефону с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, министры также поддержали оперативное возобновление консультаций. Кроме того, 20 октября Лавров переговорил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, они сверили подходы относительно деятельности формата.

Участие Лаврова в нынешнем заседании подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. МИД Армении также заявил об участии во встрече главы ведомства Арарата Мирзояна. Грузинская сторона отказалась от участия. Лавров ранее отмечал, что участники консультаций держат открытыми двери для Тбилиси.

Глава российского дипведомства указывал, что данный формат "весьма перспективен и востребован" в связи с важностью "исключить деструктивное вмешательство внешних игроков, которые иногда не хотят видеть в Закавказье в перспективе устойчивую систему региональной безопасности и пытаются воздействовать на эти процессы". Лавров подчеркивал, что Запад уже активно работает над тем, чтобы подорвать эту структуру, которая только начала складываться.

Повестка встречи

Повестка заседания официально не разглашалась участниками, однако стоит ожидать, что основное внимание они уделят недавним событиям в Нагорном Карабахе, где 19 сентября произошло очередное обострение. В Баку тогда объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В результате президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

По данным иранского государственного агентства IRNA, главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить последние события на Южном Кавказе, а также вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности. Основным пунктом повестки агентство называет мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Как ранее отмечал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, особое значение Россия придает раскрытию транзитного потенциала региона, чему будут способствовать восстановление транспортных маршрутов. Большой интерес, по его словам, представляют перспективы совместной проектной деятельности в модернизации инфраструктуры в сфере транспорта и энергетики.

Вероятно, министры также продолжат обсуждение взаимодействия в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, позднее он получил название "3+3". Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участию в формате. Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе.