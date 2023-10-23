Комитет СФ по международным делам поддержал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Он рекомендовал палате одобрить документ на заседании 25 октября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и рекомендовал палате одобрить его на заседании в среду. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер СФ Константин Косачев.

Документом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора. Он был подписан в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Кроме того, меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

Ранее Косачев отмечал, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году. Однако другая ядерная сверхдержава - США - так и не сделали этого и в 2018 году официально отказались от ратификации. При этом, по его словам, Российская Федерация продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, "пока ее не сподвигнут к ответу".

Также на заседании комитет поддержал федеральный конституционный закон, отменяющий необходимость уведомления генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в России военного и чрезвычайного положений.

Согласно действующему законодательству, в случае введения военного положения на территории РФ или в отдельных регионах президент принимает меры по уведомлению генсеков ООН и Совета Европы (СЕ) об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, которое связано с ограничением прав и свобод граждан. В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и СЕ информируются в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений.

Документ исключает из законов "О военном положении" и "О чрезвычайном положении" пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохраняет только положения об информировании генсекретаря ООН.