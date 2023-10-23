В МИД РФ указали на потенциал сотрудничества Крыма и других регионов с Африкой

По словам посла по особым поручениям ведомства Олега Озерова, межрегиональное сотрудничество России со странами континента является важным в условиях беспрецедентного давления Запада

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Межрегиональное сотрудничество РФ со странами Африки является важным в условиях беспрецедентного давления Запада, а Крым и другие регионы располагают возможностями для наращивания торгово-экономических связей с континентом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров на заседании Крымско-африканского делового совета.

"Исходим из того, что межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество в нынешней ситуации беспрецедентного давления, оказываемого коллективным Западом на нас и наших партнеров, представляет собой важный рычаг наращивания взаимовыгодного и равноправного взаимодействия с африканскими странами", - сказал он, выступая на заседании совета, которое проходит в рамках Ялтинского международного форума.

Озеров отметил, что Крым - самый ближайший регион к Африканскому континенту. "Там есть и терминалы, и порт, и возможности погрузки наших товаров и приема африканских, - указал он. - МИД осуществляет дипломатическое сопровождение для развития контактов в целях наращивания торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества".

Ялтинский международный форум проходит 23 и 24 октября в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.