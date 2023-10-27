Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ направили на подпись Путину

Документ ранее был рассмотрен и одобрен Советом Федерации

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) передан на подпись президенту РФ Владимиру Путину, говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

"Дата направления президенту РФ - 25.10.2023", - отмечается в карточке документа.

Ранее в этот же день закон был рассмотрен и одобрен Советом Федерации. Госдума приняла его сразу во втором и третьем чтении 18 октября. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, он призван восстановить паритет обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. Отменяется статья 1 закона, которая содержит положение о ратификации договора. Также меняется название федерального закона - из него исключается слово "ратификация".

Договор был подписан от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован Россией 27 мая 2000 года. Этот многосторонний документ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако до настоящего времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали восемь государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

Российские парламентарии поясняли что невыполнение США, Китаем, Египтом, Израилем, Ираном, Индией, КНДР и Пакистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления договора в силу, демонстрирует их неготовность принимать на себя весь объем соответствующих обязательств и вынуждает РФ принимать ответные меры, чтобы сбалансировать положение дел.

Впервые о том, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, заявил сам Путин в начале октября. Он пояснил, что Москва могла бы повести себя зеркально по отношению к Вашингтону, который подписал, но не ратифицировал договор. При этом президент подчеркивал, что окончательное решение - за парламентом.