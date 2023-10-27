В МИД РФ подчеркнули важность равенства делегаций на встрече ОБСЕ в Северной Македонии

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что российская сторона готовится к этой встрече

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Москва исходит из того, что министерское заседание Совета глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии станет успешным только при обеспечении полного равенства всех делегаций. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Конечно, готовимся к этой встрече. Наша позиция абсолютно ясна, - сказал высокопоставленный дипломат. - Совет глав МИД станет успешным, если будет обеспечено полное равенство для всех делегаций, что вытекает из всех фундаментальных документов ОБСЕ".

Заседание организации на уровне министров иностранных дел пройдет в Скопье 30 ноября - 1 декабря.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на конференции в Минске, заявил, что ОБСЕ вместо площадки для диалога усилиями НАТО и Евросоюза превращается в "маргинальную структуру", которая, по его словам, не влияет на положение дел в сфере безопасности в какой-либо степени. 25 октября российский министр также высказал мнение, что ОБСЕ "уже поизносилась" и не выполняет свое предназначение.