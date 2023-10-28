Лавров: персонал ООН в зоне конфликта Палестины и Израиля должен быть защищен иммунитетом

Глава МИД РФ призвал организацию озаботиться этим

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники ООН в зоне палестино-израильского конфликта должны быть защищены особым иммунитетом, организации надо озаботиться этим. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

"Ооновский персонал, конечно, должен быть защищен особым иммунитетом, и странно, что Организация Объединенных Наций не заботится о судьбе своих сотрудников", - сказал министр.

"Мы, кстати, увидели, что журналисты задали вопрос представителю генерального секретаря ООН относительно того, сколько ооновских сотрудников погибло. И он не нашел, что ответить, это поразительно", - добавил Лавров.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что погибших среди сотрудников ООН много. "Конечно, много. Там в одном агентстве по оказанию помощи палестинцам БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС) работали сотни граждан, они, правда, в большинстве своем наняты на месте, из местных людей, но это дело не меняет", - указал он.