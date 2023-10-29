Москалькова призвала жителей Дагестана не поддаваться на провокации

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что необходимо следовать закону и призывам властей республики

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни, и призвала жителей республики не поддаваться на провокации.

"События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека", - написала она в своем Telegram-канале, заметив, что цель таких действий - "дестабилизация гражданского мира в России".

В связи с этим омбудсмен призвала жителей Дагестана "не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики".

Москалькова также привела высказывания президента РФ Владимира Путина на недавней встрече с представителями религиозных конфессий России о том, что в словах и поступках следует исходить из коренных интересов собственного многонационального народа и всегда помнить, что "межнациональное и межрелигиозное согласие - это основа российской государственности".

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы.