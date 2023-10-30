Министром экономики и финансов Подмосковья назначили Дмитрия Прянчикова

Политик ранее занимал в ведомстве должность замминистра

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство экономики и финансов Московской области возглавил Дмитрий Прянчиков, ранее он занимал в ведомстве должность замминистра. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил министром экономики и финансов Московской области Дмитрия Прянчикова. <…> В 2018 году Дмитрий Прянчиков пришел в команду Министерства экономики и финансов Московской области. Он получил должность начальника управления экономики и бюджетной политики в сфере образования, культуры и спорта. В 2020 году стал заместителем министра экономики и финансов Московской области. Занимался вопросами реализации экономической и бюджетной политики образования, спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и развития дорожно-транспортного комплекса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что Прянчиков родился в Коломне, окончил Государственный университет управления по специальности "Государственное и муниципальное управление". Долгое время руководил агентствами по подбору руководителей высшего и среднего звена для крупных компаний. Вошел в число полуфиналистов конкурса "Лидеры России" от Центрального федерального округа.

Ранее должность министра экономики и финансов Подмосковья занимала Наталия Масленкина. В сентябре 2023 года она стала зампредом регионального правительства.