30 октября, 14:00

Богданов обсудил с завершающим работу в РФ послом Нигерии двусторонние отношения

На встрече обсудили вопросы дальнейшего укрепления "традиционно дружественного" партнерства стран, сообщил МИД России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Нигерии в Москве Шеху Абдуллахи Йибаиквалом по случаю окончания его миссии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были предметно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-нигерийских отношений, включая поддержание активного политического диалога, координацию в ООН и на других международных площадках, расширение торгово-экономических и гуманитарных связей", - указали в российском дипведомстве.

С российской стороны выразили признательность нигерийскому дипломату за его личный вклад в развитие многопланового сотрудничества между Москвой и Абуджей. 

Теги:
НигерияРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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