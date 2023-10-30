Богданов обсудил с завершающим работу в РФ послом Нигерии двусторонние отношения

На встрече обсудили вопросы дальнейшего укрепления "традиционно дружественного" партнерства стран, сообщил МИД России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов провел встречу с послом Нигерии в Москве Шеху Абдуллахи Йибаиквалом по случаю окончания его миссии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были предметно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-нигерийских отношений, включая поддержание активного политического диалога, координацию в ООН и на других международных площадках, расширение торгово-экономических и гуманитарных связей", - указали в российском дипведомстве.

С российской стороны выразили признательность нигерийскому дипломату за его личный вклад в развитие многопланового сотрудничества между Москвой и Абуджей.