Съезд партии "Единая Россия" может пройти на площадке форума-выставки "Россия"

Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" рассматривает площадку выставки-форума "Россия" на ВДНХ для проведения партийного съезда в декабре. Об этом ТАСС сообщил заместитель секретаря генсовета единороссов Александр Сидякин.

По избирательному законодательству в середине марта 2024 года должны состоятся выборы президента РФ. Окончательное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов.

"Для проведения декабрьского съезда партии "Единая Россия" рассматривается площадка форума-выставки "Россия" на ВДНХ в Москве", - сказал Сидякин.

Президент РФ Владимир Путин указом от 29 марта поручил провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Свои экспозиции представят все регионы России.