Замглавы МИД РФ и посол ЮАР сверили позиции по Ближнему Востоку

Михаил Богданов и Мзувукиле Джефф Макетуку также обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-южноафриканского стратегического партнерства

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол ЮАР в Москве Мзувукиле Джефф Макетуку обсудили координацию позиций Москвы и Претории по Ближнему Востоку в ООН и на других международных площадках.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая координацию позиций Москвы и Претории по Ближнему Востоку и Африке в рамках БРИКС, в ООН и на других международных площадках", - говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась по инициативе южноафриканской стороны.