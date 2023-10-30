30 октября, 15:06
Палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД РФ и посол ЮАР сверили позиции по Ближнему Востоку

Михаил Богданов и Мзувукиле Джефф Макетуку также обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-южноафриканского стратегического партнерства

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и посол ЮАР в Москве Мзувукиле Джефф Макетуку обсудили координацию позиций Москвы и Претории по Ближнему Востоку в ООН и на других международных площадках.

Читайте также
ЦАХАЛ начнет операцию в секторе Газа без предупреждения. Палестино-израильский конфликт

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая координацию позиций Москвы и Претории по Ближнему Востоку и Африке в рамках БРИКС, в ООН и на других международных площадках", - говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча состоялась по инициативе южноафриканской стороны. 

Теги:
ЮАРПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация