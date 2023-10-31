Мезенцев заявил, что споры по работе медиахолдинга СГ остаются

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России отметил, что работа по их разрешению будет ускорена

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Разногласия между российской и белорусской сторонами по сетке вещания и средствам распространения информации создаваемого медиахолдинга Союзного государства (СГ) сохраняются, работа по их разрешению будет ускорена. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

"Есть концептуальные расхождения. Не потому, что кто-то не хочет слышать друг друга. Есть концептуальные расхождения по тому, какой должна быть сетка вещания, какой должен быть массив представляемой информации и через какие средства. Эти споры еще не закончены, но я думаю, что обязательства в рамках реализации поручений председателя Высшего государственного совета [Союзного государства президента Белоруссии Александра Лукашенко] для нас - это прямое поручение ускорить такую работу", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Мезенцев подчеркнул, что поручения Лукашенко, "направленные в адрес Министерства информации Республики Беларусь, Министерства цифрового развития России, в адрес Постоянного комитета Союзного государства более чего актуальны и значимы". "Сегодня пройден определенный путь, и в рамках совместной коллегии Мининформа Белоруссии и Минцифры России подготовлено предложение по стратегии развития союзных СМИ", - напомнил госсекретарь СГ.

Он подчеркнул, что "в проекте бюджета на 2024 год рубль к рублю сохранили все те расходы, по всем статьям информационного сопровождения, не уменьшив ни на копейку, с тем, чтобы медиахолдинг мог начинать в прежних финансовых координатах свою работу". "Мы сегодня <...> вышли на единую позицию по алгоритму представления Совету министров Союзного государства и Высшему госсовету тех проектов решений, без которых новый медиахолдинг не может быть создан", - отметил Мезенцев.

"Сегодня одно из предложений - мне кажется оно значимым на первый этап - мы будем готовить на фундаменте обновленного ТРО [телевидения и радио] Союза тот информационный материал, который будем предлагать значительному числу телеканалов России и Белоруссии. С тем чтобы вот эта палитра взглядов и представлений с разных телеэкранов - в переносном смысле слова - новой информации, предметной информации, современной информации, актуальной она была доступной успешной и профессиональной", - подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что "добиться авторитета у нового канала или обновленного канала достаточно сложно потому что сложились аудитории, у многих и многих передач есть преданный зритель". "Вписаться в это органично без назидания рассказывая о практике союзного строительства, но не забывая, что не только этим живут Белоруссия и Россия, найти свой почерк, тональность материала, завоевывать шаг к шагу свою теле- и интернет-аудиторию, печатную аудиторию, увеличивая ее, доказывая успешность, доказывая искренность - скажу газетную фразу пусть - но порывом души, то что мы умеем смотреть в века нашей истории, оценивать день нынешний и не забывая взор в завтрашний день - это огромная творческая задача", - указал Мезенцев.

Создание медиахолднига

Президент Белоруссии в начале апреля на заседании Высшего госсовета Союзного государства вновь обратился к теме создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, должен быть создан, чтобы "не проиграть битву за умы и сердца". О необходимости активизации работы по созданию медиахолдинга Лукашенко заявлял в январе на встрече с государственным секретарем Союзного государства. Белорусский лидер отмечал, что этот вопрос должен быть проработан представителями администраций президентов Белоруссии и России совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.

В начале июля пресс-служба Минцифры России в ответ на запрос ТАСС сообщила, что Россия и Белоруссия планируют начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году, однако ряд вопросов требует решения Высшего госсовета Союзного государства, заседание которого состоится уже в 2024 году. В министерстве заявили, что план создания медиахолдинга СГ уже согласован профильными министерствами Белоруссии и России, но вместе с этим отметили, что некоторые аспекты этой реформы требуют позиций других органов государственной власти.