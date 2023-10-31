Госдума приняла обращение к ООН из-за массовой гибели детей на Ближнем Востоке

Депутаты призвали поддержать требование к сторонам немедленно прекратить боевые действия

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании единогласно приняла обращение к ООН в связи с массовой гибелью детей и сложной гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта, депутаты призывают поддержать требование к сторонам немедленно прекратить боевые действия. Также документ адресован межпарламентским организациям и парламентам стран мира.

"Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в условиях усугубляющейся гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке считают принципиально важным и не терпящим отлагательства обращение к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира с настоятельным призывом поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта немедленно без предварительных условий прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущее к гибели мирных граждан, прежде всего ни в чем не повинных детей и подростков", - указано в обращении.

Документ внесли на рассмотрение думские комитеты по международным делам и по вопросам семьи, женщин и детей, а также вице-спикер палаты Анна Кузнецова. Подготовить обращение ранее поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В тексте парламентарии выражают соболезнования родным и близким погибших, а также сочувствие раненным и пострадавшим в результате военных действий противоборствующих сторон. Депутаты отмечают, что преступлением являются не только насилие и убийство гражданских лиц, захват и удержание заложников, но и бомбардировки мирных жилых районов, их блокада, создание препятствий для доставки экстренной гуманитарной помощи и насильственные попытки переселения большого числа мирных граждан под фактической угрозой их физического уничтожения.

"Депутаты Государственной думы с глубоким сожалением вынуждены констатировать, что в настоящее время на Ближнем Востоке грубо нарушаются, прежде всего в отношении несовершеннолетних, принципы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, международных пактах о правах человека, Конвенции о правах ребенка. Очевидно, что миротворческая, правозащитная и посредническая деятельность целого ряда органов и специализированных учреждений Организации Объединенных Наций, главной целью создания которой являлось поддержание мира и безопасности на планете, оказалась несостоятельной и малоэффективной", - отмечается в обращении.