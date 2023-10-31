31 октября, 10:47,
обновлено 31 октября, 11:46

Посольство РФ следит за ситуацией с арестом Кузьмичева во Франции

Совладелец компании "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев. LetterOne Group/ CC BY-SA 2.0/ Wikipedia Commons
Совладелец компании "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев
© LetterOne Group/ CC BY-SA 2.0/ Wikipedia Commons

В диппредставительстве отметили, что "французские власти не уведомляли консульские учреждения РФ во Франции об аресте российского гражданина"

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Посольство России в Париже внимательно следит за ситуацией с арестом во Франции совладельца компании "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева и готово оказать ему консульское содействие. Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

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"Консульский отдел посольства России в Париже информировал представителей Кузьмичева о готовности оказать необходимое консульское содействие, - отметили в дипмиссии. - Посольство будет внимательно следить за развитием ситуации".

Одновременно в посольстве указали, что "французские власти не уведомляли консульские учреждения РФ во Франции об аресте российского гражданина". "До настоящего времени соответствующих обращений от Кузьмичева и его адвокатов в наш адрес не поступало", - добавили в диппредставительстве.

Ранее представитель финансовой прокуратуры Франции сообщил ТАСС, что расследование дела в отношении Кузьмичева поручено французскому Центральному бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми нарушениями. Он подтвердил факт проведения обысков в квартирах предпринимателя в Париже и в департаменте Вар на юге Франции. В ведомстве также пояснили, что срок задержания не превысит 48 часов с момента заключения под стражу. Следствие ведется на основе обвинений в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и нарушении международных санкций.

В марте 2022 года Евросоюз ввел санкции против Кузьмичева в связи с конфликтом на Украине. Вслед за этим власти Франции арестовали две яхты, принадлежащие предпринимателю, который затем подал иск против французской таможни. К концу года арест с обеих яхт был снят. 

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© Информационное агентство ТАСС
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