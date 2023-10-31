Патрушев: Запад хочет ослабить Россию и заставить ее отказаться от независимости

По словам секретаря Совбеза РФ, Запад устроил против России настоящую экономическую войну

ТОМСК, 31 октября. /ТАСС/. Запад устроил против России настоящую экономическую войну, чтобы заставить ее отказаться от независимого развития, сейчас готовится уже 12-й пакет санкций против Москвы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

Он обратил внимание на то, что "вместо предсказуемости и стабильности развития торгово-экономических отношений, совместной выработки решений в сфере экономики страны коллективного Запада во главе с США развязали против России экономическую войну".

"Ввели уже несколько пакетов нелегитимных санкций против нашей страны (в настоящее время готовят 12-й пакет). Намеренно ограничили нам доступ к критически важным и передовым технологиям. Под ударом оказались, в первую очередь, электронная компонентная база, высокотехнологичное машиностроение, авиастроение, судостроение, оборудование и технологии для топливно-энергетического комплекса", - обрисовал Патрушев действия западных стран.

Секретарь Совбеза отметил, что "их цель - сдержать развитие России, ослабить ее промышленный потенциал, а по сути - заставить отказаться от права выбирать собственный, независимый путь развития".

В этом контексте он указал, что в современном мире технологический суверенитет является одним из основных факторов, обеспечивающих оборону и безопасность страны, интенсивное социально-экономическое развитие. Патрушев напомнил, что сама Россия "долгое время пыталась встроиться в международные технологические цепочки, создавала условия для взаимовыгодного экономического сотрудничества, взяла на себя обязательства по доступу иностранных поставщиков на свой рынок".