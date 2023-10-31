31 октября, 13:33

Новый посол Мавритании вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ

Как отметили в министерстве, Деман Мохамед Хамар и Михаил Богданов обсудили "комплекс вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Новый посол Мавритании в Москве Деман Мохамед Хамар вручил копии верительных грамот спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаилу Богданову. Об этом говорится в опубликованном на сайте дипведомства РФ сообщении по итогам встречи.

"31 октября специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Леонидович Богданов принял назначенного посла Исламской Республики Мавритании в Москве Демана Мохамеда Хамара, который вручил копии верительных грамот", - указали в министерстве.

В МИД РФ отметили, что стороны в ходе встречи обсудили "комплекс вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений". "При обмене мнениями по актуальной международной проблематике основное внимание было уделено складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе", - добавили в МИД России. 

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