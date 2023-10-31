Филимонов попросил у Путина поддержки программы развития Вологодской области

Врио губернатора обозначил проекты в сфере туризма, благоустройства и создания комфортной среды, продвижения брендов области

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области, до настоящего момента работавший на посту зампреда правительства Московской области Георгий Филимонов попросил у президента России Владимира Путина поддержки в реализации программы социально-экономического развития Вологодчины. Он обозначил проекты в сфере туризма, благоустройства и создания комфортной среды, продвижения брендов области.

"Идей великое множество, которые мы систематизировали и сейчас упаковываем в наш проект и в новую программу социально-экономического развития региона, которую я прошу совместными усилиями с предыдущей командой поддержать. И тот темп, который будет задавать новая команда, [будем] синхронно в командном духе реализовывать совместными усилиями на благо наших жителей", - сказал Филимонов на встрече с главой государства и до сего момента губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым.

Президент предложил "вписаться во все программы, которые правительство реализует для достижения национальной цели развития так, чтобы Вологодская область была вписана в подавляющее большинство программ, тогда будет легче просто добывать ресурсы для достижения тех целей, о которых сказали".

Филимонов упомянул масштабный инвестпроект на особо охраняемой природной территории, национальном парке "Русский север" на территории Кирилловского района Вологодской области. Там планируется использовать лучшие практики Московской области в развитии парков в лесу, экотроп, экомаршрутов в местах, "где расположено историко-культурное наследие мировой цивилизации, такое как Ферапонтов монастырь, где находятся фрески Дионисия XV века, такие как Кирилло-Белозерский монастырь, Ципина гора, Маура гора и многие другие".

Он отметил необходимость строительства новых спортивных сооружений, особенно на селе. Крупных гостиничных комплексов, гостиниц, глэмпингов. По одному из проектов запросили поддержку в Министерстве культуры России - это строительство нового здания для размещения театра для детей и молодежи в городе Череповце Вологодской области. Речь идет также в целом о создании сети учреждений нового типа, создания новой комфортной культурной городской среды.

"Одним из основных приоритетов я считаю, [что] помимо крупных промышленных предприятий, флагманов металлургической и химической промышленности в регионе, мы обязаны просто вкладывать в АПК, в развитие новых проектов в агропромышленном комплексе. Это и создание новых пищевых производств. Легендарные всероссийские, известные на весь мир бренды "Сделано на Вологодчине" и "Настоящий вологодский продукт", Вологодское масло - это лишь капля в море по сравнению с тем, что мы можем сделать", - убежден Филимонов.