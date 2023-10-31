31 октября, 19:30
Единый день голосования

Нового главу Вологодской области изберут в единый день голосования в 2024 году

Врио губернатора региона является Георгий Филимонов, сменивший Олега Кувшинникова

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Выборы нового губернатора Вологодской области пройдут в сентябре 2024 года в единый день голосования. Об этом ТАСС рассказал член Центризбиркома РФ Константин Мазуревский.

"Выборы нового главы Вологодской области пройдут в сентябре 2024 года в единый день голосования", - рассказал Мазуревский.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об исполняющем обязанности губернатора Вологодской области, согласно которому он принял отставку губернатора региона Олега Кувшинникова и назначил врио Георгия Филимонова. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКувшинников, Олег АлександровичРоссияЕдиный день голосованияВологодская область
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