Лавров примет участие во Всемирной конференции соотечественников в Москве

В конференции примут участие более 155 человек

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Всемирная тематическая конференция российских соотечественников за рубежом пройдет 1-2 ноября в Москве. В мероприятии примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

В этом году конференция проводится под названием "Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей - залог единства российских соотечественников. "Участниками конференции станут более 155 соотечественников, руководителей и активистов общественных объединений соотечественников из 82 стран мира, представители федеральных, региональных органов законодательной и исполнительной власти, традиционных конфессий, российских фондов и неправительственных организаций", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несмотря на возникающие сложности в связи с политикой недружественных государств, Россия поддерживает соотечественников "без деления на страны", подчеркивала Захарова на одном из брифингов. Текущее положение соотечественников за рубежом и вызовы, которые возникают перед ними в условиях непростой мировой обстановки, станут важным предметом обсуждения на конференции.

В первый день состоится торжественное открытие, за которым последуют две пленарные дискуссии: "Роль соотечественников в сохранении российских нравственных ценностей, культуры и исторической памяти" и "Духовные традиции российского зарубежья". Работа по четырем профильным секциям предусмотрена 2 ноября. Они будут посвящены исторической памяти, защите и продвижению традиционных ценностей, а также месту традиционных религий в российском духовном наследии. В завершение конференции планируется проведение заключительного пленарного заседания, на котором примут итоговую резолюцию.

Форум организован под эгидой правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и проводится при поддержке правительства Москвы и Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.