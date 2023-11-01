1 ноября, 10:33,
обновлено 1 ноября, 10:55

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Лидеры Белоруссии и России обсудили подготовку к саммиту Организации Договора о коллективной безопасности в Минске

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре подготовку к саммиту Организации Договора о коллективной безопасности в Минске, запланированному на 23 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

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"Обсуждались вопросы подготовки к предстоящему 23 ноября в Минске очередному заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

В предыдущий раз Путин посещал Белоруссию в декабре 2022 года. Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

О союзной интеграции 

Президенты России и Белоруссии также обсудили, как будет развиваться союзная интеграция в различных областях.

"Рассмотрена актуальная тематика дальнейшего развития двустороннего взаимодействия и продвижения союзной интеграции, включая энергетику, транспорт и высокие технологии", - сообщила пресс-служба.

В Кремле подчеркнули, что президентами "подтвержден обоюдный настрой на продолжение тесной совместной работы в целях углубления российско-белорусского стратегического партнерства и союзничества".

Путин и Лукашенко поддерживают постоянный контакт как по телефону, так и во время личных встреч. Так, в предыдущий раз они разговаривали по телефону около трех недель назад, а виделись около двух недель назад в Бишкеке на саммите СНГ. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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