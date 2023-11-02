2 ноября, 06:34

Мишустин подписал постановление о создании системы госмониторинга вечной мерзлоты

Отвечать за ее создание и функционирование будет Росгидромет

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании и функционировании в стране системы государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты, сообщается на сайте кабмина.

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Как уточняется в материалах правительства, такой мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется вечная мерзлота из за глобальных изменений климата, а также понять, какой объем парниковых газов будет выделяться в атмосферу при ее таянии.

Полученную информацию используют для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата. Ожидается, что это поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан, а также будет способствовать созданию и безаварийной эксплуатации объектов инфраструктуры в районах многолетней мерзлоты, затрагивающей до 65% территории страны.

Система фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты станет частью единой системы государственного экологического мониторинга, а отвечать за ее создание и функционирование будет Росгидромет, уточнили в правительстве.

Создать в России систему мониторинга состояния многолетней мерзлоты на базе наблюдательной сети Росгидромета кабмину поручил президент Владимир Путин по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 3 сентября 2021 года. Закон, предусматривающий создание соответствующей структуры, приняли в июле этого года. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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