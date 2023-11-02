Захарова потребовала поставить вопрос об отношении к журналистам РФ в странах НАТО

По словам дипломата, Россия также требует от профильных международных структур добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, выступать с осуждением жестоких убийств журналистов, которые погибли при исполнении профессионального долга

МОСКВА, 2 ноября./ТАСС/. Россия требует от профильных международных структур поставить вопрос об отношении к российским журналистам в странах НАТО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы требуем постановки вопроса (профильными международными структурами - прим. ТАСС) об абсолютно незаконном и аморальном поведении стран НАТО в отношении представителей журналистской профессии, в первую очередь российских", - сказала дипломат.

"Мы требуем от профильных международных структур добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, выступать с осуждением жестоких убийств Игоря Корнелюка, Антона Волошина, Андрея Стенина, Анатолия Кляна, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, Владлена Татарского, Ростислава Журавлева и других, которые погибли при исполнении профессионального долга журналиста", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.