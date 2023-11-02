Россия и Индонезия будут передавать друг другу разыскиваемых преступников

Экстрадировать таких граждан будут, только если преступление является уголовно наказуемым в обеих странах и влечет за собой не менее одного года лишения свободы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Индонезией о выдаче преступников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает стороны выдавать преступников по запросу разыскивающей их стороны для уголовного преследования и дальнейшего исполнения приговора. Экстрадировать таких граждан будут, только если преступление является уголовно наказуемым в обеих странах и влечет за собой не менее одного года лишения свободы.

Есть несколько условий, при которых преступника могут не выдать. Это не будет сделано, если одна из стран имеет основания полагать, что человека преследуют по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства или из-за политических убеждений. Преступника также могут не экстрадировать, если в его стране за совершенное преступление его ожидает смертная казнь.