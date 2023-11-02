2 ноября, 10:29
Военная операция на Украине

Ульянов заявил, что Киев атаковал Энергодар перед ротацией экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене, два удара пришлись на здание гостиницы станции

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/. Украина атаковала Энергодар в день ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Два удара пришлись на здание гостиницы станции. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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"Сегодня происходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Вместо того чтобы соблюдать режим тишины, украинская сторона совершила масштабную атаку беспилотниками на город Энергодар рядом со станцией", - сообщил он в соцсети X (ранее Twitter).

По словам дипломата, два удара пришлись на здание гостиницы ЗАЭС. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЗапорожская область
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