Ульянов заявил, что Киев атаковал Энергодар перед ротацией экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

По словам постоянного представителя России при международных организациях в Вене, два удара пришлись на здание гостиницы станции

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/. Украина атаковала Энергодар в день ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Два удара пришлись на здание гостиницы станции. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Сегодня происходит ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Вместо того чтобы соблюдать режим тишины, украинская сторона совершила масштабную атаку беспилотниками на город Энергодар рядом со станцией", - сообщил он в соцсети X (ранее Twitter).

По словам дипломата, два удара пришлись на здание гостиницы ЗАЭС.