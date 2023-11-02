2 ноября, 12:22

Председатель Херсонской областной думы покинула пост ректора ХГПУ

Пост Татьяны Томилиной заняла Нина Шашкова

ГЕНИЧЕСК, 2 ноября. /ТАСС/. Татьяна Томилина покинула должность ректора Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) после избрания на пост председателя Херсонской областной думы. Вуз возглавила декан факультета социальных наук и медикоммуникаций Нина Шашкова. Об этом сообщило Херсонское агентство новостей (ХАН).

"20 октября мы были с новой исполняющей обязанности ректора Ниной Игоревной Шашковой, доктором экономических наук, она была деканом нового созданного факультета социальных наук и медикоммуникаций, мы были в министерстве просвещения, было совещание уровня министерства просвещения и министерства образования. Мне вручил благодарственное письмо [министр просвещения России] Сергей Сергеич [Кравцов], букет цветов, и попрощались со мной", - приводит агентство слова Томилиной.

Томилина также рассказала ХАН, что может возглавить попечительский совет вуза. "К сожалению, я не могу быть президентом ХГПУ, потому что я избрана главой Херсонской областной думы, но на ученом совете будет одобрен или не одобрен вопрос о попечительском совете, и я может быть буду главой попечительского совета", - отметила Томилина.

По ее словам, вопрос рассмотрят в течение месяца.

Томилина, с 2022 года возглавлявшая ХГПУ, после сентябрьских выборов 2023 года была избрана на должность председателя Херсонской областной думы. 

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РоссияХерсонская область
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