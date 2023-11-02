Медведев: действия Польши могут спровоцировать ее столкновение с РФ и Белоруссией

Зампред СБ РФ отметил, что авантюрные действия польской стороны, "если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал, что действия Польши могут спровоцировать ее прямое столкновение с Россией и Белоруссией, развязать третью мировую войну.

"Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией", - указал Медведев в статье в "Российской газете". "В этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения угроз, которые исходят из дурных амбиций польского истеблишмента", - предупредил заместитель председателя СБ РФ.

По его мнению, "авантюрные действия Польши, если их необдуманно поддержат ее союзники по НАТО, могут привести к гораздо более опасным последствиям для всего мира". "И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну", - отметил Медведев.