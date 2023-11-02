Медведев: Польша может ввести войска на Украину, чтобы присоединить ее земли

По словам зампреда Совбеза, территориальный вопрос остается для поляков "главным и самым болезненным"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал вероятным введение польских войск на Украину для присоединения земель.

В статье в "Российской газете" Медведев указал на остроту территориального вопроса для нынешней Польши, сравнив политику Варшавы со стратегией Третьего рейха накануне Второй мировой войны. Такой подход, по мнению заместителя председателя СБ РФ, может привести к череде последствий. "Первое и вполне уже вероятное - введение польских военных на Украину для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше", - указал Медведев.

Он уверен, что, "несмотря на лицемерные заявления Варшавы, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими". "Отношение польских панов к обычным украинцам как к бездарным холопам - часть внутрипольского интеллектуального консенсуса. Причем пример циничного использования [Юзефом] Пилсудским (руководитель Польши, начавший польско-советскую войну - прим. ТАСС) войск [Симона] Петлюры (один из лидеров украинского националистического движения - прим. ТАСС) в 1920 году лишний раз доказывает, что Украина для Польши лишь разменная монета в ее геополитической игре против России", - констатировал заместитель председателя Совбеза РФ. Он напомнил, что "в межвоенный период польское правительство развернуло активную переселенческую политику, стремясь изменить этнический состав на Восточных кресах (польское название территорий на Украине - прим. ТАСС)".

Медведев полагает, что "именно это Украину будет ожидать и сейчас". Он убежден, что "Польша представляет прямую угрозу для украинской государственности", "по сути, для нее это означало бы окончательный конец мечты об украинской незалежности". "И это понимает даже профашистский киевский режим", - уточнил зампред Совбеза РФ.

На его взгляд, "последствия для обычных украинцев могут стать просто катастрофическими - радикальная ассимиляция подвластного населения, острое социальное напряжение, которое может вылиться в тяжелейший миграционный кризис, до сих пор невиданный в Европе".

Территориальный вопрос для Польши

По оценке Медведева, территориальный вопрос остается для поляков "главным и самым болезненным".

"В национальных границах 1945 года было заложено все необходимое для поступательного развития страны и сохранения за ней статуса влиятельной европейской державы. Бывшие немецкие территории и сегодня остаются наиболее процветающими частями польского государства", - отметил заместитель председателя СБ РФ. По его словам, "этот фактический подарок СССР полякам так и не помог им преодолеть комплекс национальной ущербности". "Они по сей день воспринимают потери восточных земель как чудовищную несправедливость и нарушение исторической целостности своей страны", - считает Медведев.

"На самом деле речь идет о банальной геополитической корысти Варшавы. Если белорусские и украинские земли для нее - это "кресы", связанные с историей пребывания Польши на этих территориях, то для Минска, Москвы и Киева речь идет об истоках общей государственности", - пояснил зампред Совбеза РФ.

Он обратил внимание на то, что "Варшава рьяно призывает преступный националистический украинский режим отвергнуть этот важнейший момент, агитирует его нынешнего психически неустойчивого главу к максимальному сближению с Западом и продолжению войны с Россией".

Исторические параллели

"Сегодня абсолютное большинство польского общества демонстрирует предельно русофобские настроения. В этих условиях их социум при помощи друзей из НАТО будет активно подталкивать политические элиты своей страны к вводу войск на территорию Украины", - дал прогноз Медведев.

На его взгляд, "при этом внешнеполитическая проекция действий современной Польши очень напоминает стратегию Третьего рейха накануне Второй мировой войны". "Исторические параллели напрашиваются сами собой. Например, территориальные претензии к соседям: Германия заявляла об особом праве на "братскую" Австрию, присоединив ее в результате аншлюса в 1938 году Польша бредит ресентиментом XVII века, намереваясь при удобном случае прибрать к рукам земли Западной Украины", - написал заместитель председателя Совета безопасности РФ. Он указал, что "эти планы польские власти уже не слишком-то и скрывают на официальном уровне".

"Выбрав в качестве образца для подражания авантюрную политику Гитлера, Третья Речь Посполитая последовательно идет по пути геополитического реваншизма, который в итоге привел немецкую нацию к катастрофе", - констатировал Медведев, уточнив, что уроки истории "не останавливают поляков в их экспансионизме".