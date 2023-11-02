Медведев полагает, что действия Варшавы могут привести к распаду ЕС

По мнению зампреда СБ РФ, исторические корни польско-литовского союзничества уже давно сгнили

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Евросоюз может развалиться по вине Польши, прогнозирует заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Плохо скрываемая ненависть в развитой части Евросоюза к Польше, полякам и особенно к партии "Право и справедливость" будет сохраняться и дальше, обостряя их отношения с еврограндами (прежде всего с Германией и Францией). Там будут надеяться на приход к власти других проевропейских сил", - написал Медведев в статье в "Российской газете". По его мнению, "сейчас ведущие государства ЕС считают польские власти зловредными выскочками, которые эгоистически используют все его институты исключительно в своих корыстных целях, ничего не внося в европейскую копилку". "А после начала СВО, когда Польша присвоила себе славу яростного защитника погибающей Украины и главного союзника США в регионе, это мнение только укрепилось", - заметил он.

"Можно предположить, что в конечном счете это будет способствовать дестабилизации самой структуры ЕС, вплоть до полноценных разборок внутри "дружной" европейской семьи и даже распада Евросоюза по вине Польши", - полагает зампред Совбеза РФ.

На его взгляд, "безудержный эгоизм польских элит в среднесрочной перспективе может привести и к обострению польских отношений с прибалтийскими странами, которые пока рассматривают Польшу в качестве коренного в нынешней русофобской упряжке". "Но мегаломания и претензии на старшинство способны вывести из равновесия даже флегматичные балтийские элиты", - считает Медведев.

"Тогда их временный альянс даст трещину, тем более что исторические корни польско-литовского союзничества уже давно сгнили", - отметил зампред СБ РФ. Он констатировал, что "подрыв такого вынужденного союзничества сегодня отвечает стратегическим российским интересам".