МИД РФ поддержал усилия Эфиопии по разрешению конфликтов в стране

В ведомстве выразили уверенность в осуществлении преторийских договоренностей в полном объеме

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия поддерживает усилия правительства Эфиопии по реализации национальной политики, нацеленной на мирное разрешение имеющихся конфликтов в республике. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

"Российская сторона поддерживает последовательные усилия правительства ФДРЭ (Федеративной Демократической Республики Эфиопия - прим. ТАСС) по реализации всеобъемлющей национальной политики, ориентированной на мирное разрешение существующих конфликтных ситуаций в стране, - указали в дипведомстве. - Убеждены, что несмотря на объективные трудности на пути дальнейшей нормализации обстановки в Тыграе, Преторийские договоренности будут успешно осуществлены в полном объеме".

В ведомстве напомнили, что 2 ноября 2022 года в Претории при посредничестве Африканского союза между правительством Эфиопии и Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ) было заключено Соглашение об установлении прочного мира путем окончательного прекращения боевых действий. "Достигнутые мирные договоренности сыграли важную роль в прекращении вооруженного противостояния в эфиопском регионе Тыграй и способствовали постепенной стабилизации жизни на севере ФДРЭ", - подчеркнули в МИД России.

"Стороны предприняли конкретные шаги по укреплению взаимного доверия и упрочению мира, в числе которых учреждение временной региональной администрации, запуск работы Комиссии по реабилитации, призванной содействовать процессу демобилизации и реинтеграции в эфиопское общество бывших комбатантов НФОТ. Был законодательно отменен запрет на деятельность Фронта, осуществляются поставки гуманитарной помощи. На всей территории Тыграя возобновлено оказание жизненно важных социальных услуг", - констатировали в министерстве.