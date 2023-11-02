Москва ожидает от ООН реакции на преследования русскоязычных СМИ на Западе

Как заявил советник постоянного представительства РФ в Женеве Ярослав Еремин, "западные страны и некоторые из их партнеров инициировали широкомасштабную кампанию против российских и русскоязычных СМИ и журналистов"

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия призывает верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, спецпроцедуры и механизмы Совета ООН по правам человека (СПЧ) публично отреагировать и дать должную оценку преследованиям российских и русскоязычных СМИ на Украине, в Молдавии, странах ЕС, Великобритании, США и других государствах. Об этом заявил советник постоянного представительства РФ в Женеве Ярослав Еремин, выступивший в женевской штаб-квартире ООН в рамках тематической дискуссии по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

"Настоятельно призываем верховного комиссара и его управление, спецпроцедуры и механизмы СПЧ обратить на данную проблему особое внимание, дать должную оценку и публично отреагировать на ситуацию с российскими и русскоязычными СМИ" на Украине, в Европе, США и других частях мира, сказал дипломат. Он напомнил, что "западные страны и некоторые из их партнеров инициировали широкомасштабную кампанию против российских и русскоязычных СМИ и журналистов". Менее чем за два года сотни российских и русскоязычных телевизионных каналов, радиостанций, сайтов, других СМИ были заблокированы или запрещены "в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Украина, Молдавия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Германия, Франция, Италия, Греция, Австрия, Болгария, Мальта, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Северная Македония, Словакия, Финляндия, Чехия, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Коста-Рика".

Власти на Украине, в Молдавии, странах ЕС, Великобритании и США "преследуют инакомыслящие новостные издания и агентства, журналистов и блогеров, религиозных и правозащитных активистов за их профессиональную работу и альтернативные и независимые оценки". В этих государствах информационное пространство сужается, свобода мнений и их выражения находится под угрозой.

"С сожалением отмечаем молчание международных правозащитных механизмов по поводу организованных украинскими властями убийств журналистов Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, гибели корреспондента Олега Клокова, похищений украинскими спецслужбами журналистов, гражданских активистов, общественных деятелей, применения к ним пыток", - сказал Еремин. Подобному обращению, в частности, подвергся на Украине чилийский журналист Гонсалу Лира Лопес, отметил он. Среди последних по времени примеров притеснения российских журналистов европейскими странами - выдворение из Молдавии руководителя отделения информагентства "Sputnik Молдова" Виталия Денисова, избиение и депортация из Республики Кипр корреспондента "Российской газеты" Александра Гасюка, отказ в грубой форме журналистам РИА Новости и информационного портала Russia News в допуске на пресс-конференцию президента Франции на саммите Группы двадцати в Нью-Дели.