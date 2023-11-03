В МИД РФ заявили, что Запад хочет сорвать голосование в ООН по резолюции о неонацизме

В 2022 году западные страны уже пытались помешать голосованию по резолюции, но тогда им это не удалось, отметил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека внешнеполитического ведомства Григорий Лукьянцев

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Группа западных стран с помощью поправки с упоминанием СВО к российскому проекту резолюции в ООН о борьбе с героизацией нацизма пытается сорвать голосование по документу. Об этом заявил российским журналистам директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в пятницу проведет голосование по российскому проекту резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Несколько государств в лице Австралии, Албании, Гватемалы, Либерии, Маршалловых Островов, Северной Македонии и Японии внесли поправку, в которой "отмечается с озабоченностью", что в качестве одной из причин проведения СВО на Украине была заявлена борьба с неонацизмом. "Он [касающийся СВО пункт] не имеет никакого отношения к сути, основной направленности этой резолюции. Это не более чем политическое заявление, которое тут совершенно неуместно", - сказал Лукьянцев.

Дипломат отметил, что представители Запада пытаются склонить поддерживающие российскую резолюцию страны к голосованию в пользу поправки, однако получают ответ об истинной сути своей инициативы. "Они заявляют им [авторам поправки], что это издевательство над процедурой и провокация, а не поправка на самом деле", - рассказал он.

Лукьянцев отметил, что к российской резолюции в качестве соавторов уже присоединились десятки стран, и выразил уверенность, что это число увеличится к началу голосования. Дипломат также напомнил, что в 2022 году западные государства аналогичным образом попытались сорвать голосование по резолюции, однако текст в итоге был принят. Несмотря на то что поправка была в том году принята, ее авторы голосовали против итогового текста, что показало их истинные намерения, отметил Лукьянцев.

Подготовленный Россией документ состоит из 74 пунктов. В проекте резолюции, в частности, есть пункты о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Помимо этого, документ "безоговорочно осуждает" любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.