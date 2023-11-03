В ДНР заявили, что ВСУ за двое суток потеряли под Артемовском несколько десятков солдат

Советник главы республики Ян Гагин сообщил, что украинские войска бросили в бой в районе города дополнительные резервы из числа неопытных новобранцев

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские войска бросили в бой в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) дополнительные резервы из числа неопытных новобранцев и потеряли несколько десятков человек за двое суток. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

"Последние дни ощутимо присутствие по ту сторону линии фронта под Артемовском людей с небольшим опытом. Разведка подтвердила, что к фронту противник перебросил резервы из числа мобилизованных новобранцев. Бессмысленные жертвы, число которых за двое суток достигло нескольких десятков человек", - сказал Гагин.

Он добавил, что к северу и югу от Артемовска продолжаются активные артиллерийские дуэли.