3 ноября, 09:12
Военная операция на Украине

В ДНР заявили, что ВСУ за двое суток потеряли под Артемовском несколько десятков солдат

Советник главы республики Ян Гагин сообщил, что украинские войска бросили в бой в районе города дополнительные резервы из числа неопытных новобранцев

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Украинские войска бросили в бой в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) дополнительные резервы из числа неопытных новобранцев и потеряли несколько десятков человек за двое суток. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

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"Последние дни ощутимо присутствие по ту сторону линии фронта под Артемовском людей с небольшим опытом. Разведка подтвердила, что к фронту противник перебросил резервы из числа мобилизованных новобранцев. Бессмысленные жертвы, число которых за двое суток достигло нескольких десятков человек", - сказал Гагин.

Он добавил, что к северу и югу от Артемовска продолжаются активные артиллерийские дуэли. 

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