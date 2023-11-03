Магомедов заявил, что попытки Запада расколоть страну обречены на провал

Народ России консолидирован вокруг президента, отметил заместитель руководителя администрации главы государства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Народ РФ консолидирован вокруг президента, попытки Запада расколоть страну обречены на провал, заявил заместитель руководителя администрации главы государства, экс-глава Дагестана Магомедсалам Магомедов. Он также выразил надежду на то, что ситуация в Дагестане, где коллективный Запад попытался посеять смуту, скоро придет в норму.

"На Западе массово создаются и поддерживаются различные общественно-политические объединения, выступающие якобы от лица народов России с заявлениями о необходимости так называемой деколонизации нашего государства, озвучиваются всевозможные планы, по которым оно должно быть разделено на десятки мелких государственных образований, используются различные стереотипы, исторические события, международные конфликты. Задача понятна - посеять вражду, братоубийство, хаос. Целью являются все народы", - сказал представитель Кремля, выступая на Всероссийском форуме "Народы России" - "Национальная политика: современный этап".

"К сожалению, такое случилось при прямом вмешательстве западных структур и на моей родине, в Дагестане. Я уверен, что эти трудности республика пройдет, как до этого проходила еще более трудные моменты. Мир и межнациональное, межконфессиональное согласие обязательно будет восстановлено", - выразил надежду Магомедов.

Он отметил, что Российская Федерация находится в условиях беспрецедентного внешнего давления и ведения против нее войны коллективным Западом. По его словам, страна вынуждена отстаивать свой суверенитет, защищать свою государственную целостность, права русскоязычного населения, подвергающегося насильственной дискриминации по национальному и языковому признаку. Магомедов также напомнил слова президента РФ о том, что наши противники рассматривают многонациональность России как одну из возможных линий разлома.

"Все эти попытки обречены на провал. Вместо раскола наши противники столкнулись с консолидацией многонационального народа России вокруг своего лидера, президента страны Владимира Путина и наши социологические наблюдения это ярко демонстрируют", - заявил представитель Кремля. Он привел статистику, согласно которой уровень общероссийской гражданской идентичности в последние годы рос прямопропорционально давлению на страну и сейчас достиг уровня в 94%. При этом доля людей положительно оценивающих отношения между людьми различных национальностей в населенных пунктах находится тоже на очень высоком уровне - свыше 80%.