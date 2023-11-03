Путин: чем РФ сильнее, тем меньше желания ее исключать из каких-то организаций

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что чем Россия будет сильнее, тем меньше у ее оппонентов будет желания исключать страну из каких-то организаций. Глава государства проводит встречу с новым составом Общественной палаты РФ.

"Чем мы будем сильнее - в экономическом плане, в военном, во внутриполитическом - тем меньше будет желание кого бы то ни было откуда бы то ни было нас исключать. Ну, вот поисключали нас, от чего-то отказались, от наших энергоносителей отказались. И что, какой результат?" - сказал Путин.