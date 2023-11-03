3 ноября, 12:23,
обновлено 3 ноября, 12:52

Путин назвал полным беспределом объявление русских некоренной нацией на Украине

© ТАСС/ Ruptly

Президент также указал, что Украина под аплодисменты Запада истребляла русских в Донбассе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объявление русских некоренной нацией на Украине является полным беспределом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

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Российский лидер указал, что Украина была сформирована только при СССР, в том числе за счет южнорусских земель, поскольку ее не было при Российской империи.

"Когда начали истреблять все русское там [на Украине] - это, конечно, запредельные вещи. А когда в конце концов объявили, что русские являются некоренной нацией на этих землях - то это вообще полный беспредел, - сказал Путин. - А параллельно еще начали истреблять русских в Донбассе под аплодисменты Запада". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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