3 ноября, 12:56,
обновлено 3 ноября, 13:08
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил о гибели одного человека при ракетном ударе ВСУ по соцобъекту на Херсонщине

Еще двое получили ранения, добавил губернатор региона

ГЕНИЧЕСК, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили шесть ракет американского производства по зданию социального фонда и службы занятости в Чаплинке Херсонской области. Погибла женщина, два человека ранены, под завалами могут оставаться люди, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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"Сегодня украинские вооруженные формирования обстреляли шестью американскими ракетами здание социального фонда и службы занятости в Чаплинке. Четыре ракеты наши воины ПВО сбили, две поразили мирный объект. Погибла женщина, двое мирных жителей в тяжелом состоянии доставлены в медучреждение. Экстренные службы продолжают разбор завалов, под которыми могут быть еще пострадавшие", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что полные данные будут опубликованы позже. "Но уже однозначно ясно, что это намеренное злодеяние, акт государственного терроризма и вопиющее военное преступление киевского режима. Обстреляли гражданское учреждение во время рабочего дня, когда там находились только сотрудники и посетители из числа жителей Чаплинки - в основном женщины. Специально сделали это накануне Дня народного единства, пытаясь испортить нам праздник", - добавил Сальдо. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
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